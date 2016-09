Zakończył się ogłoszony w czerwcu konkurs na hasło polskiej policji. "Pomagamy i chronimy" - ta maksyma została wybrana jednogłośnie. Mundurowi podkreślają, że nowa sentencja jest silnie ukierunkowana społecznie i zgodna z duchem policyjnej służby. Pracę jury wspomagali znawcy języka polskiego, m.in. prof. Jerzy Bralczyk oraz prof. Jadwiga Stawnicka.

Nowe hasło polskiej policji przypomina motto policji z Los Angeles z 1955 roku - "To Protect and to Serve".

Co ciekawe, była to najczęściej pojawiająca się propozycja - różne odmiany i formy językowe czasowników "chronić" i "pomagać" znalazły się w 71 nadesłanych hasłach. Z tej grupy wylosowano uczestnika kryjącego się pod nickiem bodek47, który zostanie nagrodzony.

Teraz czas na opracowanie projektu graficznego wybranego hasła i przygotowanie logistyczne. Sentencja "Pomagamy i chronimy" pojawi się na nowo kupionych radiowozach w całej Polsce.