Opel w ubiegłym roku zanotował największą sprzedaż vivaro, movano i combo oraz ich największy udział w segmencie lekkich pojazdów użytkowych od 2008 roku. Pierwsze półrocze 2016 roku okazało się jeszcze lepsze - sprzedaż trzech modeli w tym okresie wzrosła o 8,4 procent, do 58 226 egzemplarzy.



Teraz niemiecka marka szykuje się do targów w Hanowerze (22–29 września) - wystawi tam corsę van, combo, vivaro, movano i mnóstwo zabudów specjalistycznych. Ale największą gwiazdą będzie - uwaga! - opel vivaro sport. Auto wygląda jak marzenie najszybszego kuriera świata…

Opel vivaro sport / Opel

Nowa odmiana dostawczaka będzie dostępna w dwóch długościach, jako kombi, van oraz podwozie z podwójną kabiną. Samochód skrywa wyposażenie, które rzadko bywa standardem w pojazdach tej klasy. Wybranym kolorom nadwozia towarzyszą srebrne lub czarne ozdobne pasy, które biegną wzdłuż boków pojazdu oraz maski i dachu. Auto toczy się na kołach z 17 calowymi alufelgami, które mogą być także czarne. Pod wspólnymi kloszami umieszczono przednie reflektory i diodowe światła do jazdy dziennej. Samochód jest również wyposażony w światła przeciwmgielne. Seryjne są też przyciemniane szyby z boku i z tyłu.

Emocje schłodzi standardowa klimatyzacja. Odrobiny luksusu dodadzą opcjonalne skórzane obicia tapicerki i welurowe dywaniki z kontrastującymi przeszyciami. Źródłem pokładowej rozrywki będzie system multimedialny IntelliLink Navi 50. Obsługuje on takie funkcje, jak strumieniowa transmisja dźwięku przez Bluetooth oraz automatyczne rozpoznawanie muzyki z urządzeń podłączonych przez port USB, a także sterowanie głosowe kompatybilnymi urządzeniami Apple przez Siri.

Opel vivaro sport / Opel

Niebawem w ofercie pojawi się opcjonalny nowy system IntelliLink Navi 80, który zadebiutuje w Hanowerze. Dzięki bezpłatnej łączności z internetem (do 2021 roku) przekazuje on cominutowe komunikaty o sytuacji na drogach, informacje o zatorach ulicznych, podawane z dokładnością do 100 metrów, oraz sugestie alternatywnej trasy.

Opel vivaro sport / Opel

Vivaro sport może się także pochwalić sporą przestrzenią bagażową. Opcjonalny pakiet ładunkowy "Sport" obejmuje ciemnoszare panele boczne, schowki i niebieskie oświetlenie.

Sercem zadziornego vivaro jest silnik BiTurbo, który rozwija moc 125 KM lub 145 KM. Jednostka ma zapewnić niezłą dynamikę i zużycie paliwa w cyklu mieszanym 5,7-6,7 l/100 km.

Opel vivaro sport / Opel