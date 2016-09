Volkswagen crafter nowej generacji już w produkcji. To absolutnie zaskoczenie, bowiem do tej pory niemiecki koncern nie ujawniał, kiedy zamierza uruchomić seryjną produkcję w nowej fabryce w Białężycach niedaleko Wrześni (38 km od Poznania). Wcześniej jedynie wytwarzano i testowano samochody przedseryjne.



- Do końca 2016 planujemy zbudować ok. 2 tys. aut. Cały przyszły rok w fabryce to rozruch, przekroczymy 50 tys. wyprodukowanych pojazdów. W 2018 r. jasny cel - 100 tys. aut - nasza docelowa liczba - wyliczył Jens Ocksen.

Volkswagen crafter / Volkswagen / HENNING SCHEFFEN PHOTOGRAPHY

100 tys. samochodów rocznie tylko z Polski

- Volkswagen crafter nowej generacji to nasza najważniejsza premiera w tym roku. I to z trzech powodów - powiedział nam w czasie premiery Tomasz Tonder, szef biura prasowego Volkswagen Polska.

- Po pierwsze - to zupełnie nowy model, skonstruowany od podstaw. Po drugie - oferujemy zupełnie nowy samochód w najważniejszym segmencie rynku aut użytkowych. Wreszcie po trzecie - nowy crafter będzie produkowany wyłącznie w Polsce, w nowej fabryce w Białołężycach niedaleko Wrześni i stamtąd trafi na rynki całego świata - wyliczył przedstawiciel VW.

Volkswagen crafter / dziennik.pl

Odwrócony proces projektowania

Tonder podkreślił też, że nowy crafter powstawał zupełnie inaczej niż dotychczasowe samochody użytkowe VW. Inżynierowie odpowiedzialni za jego stworzenie przez kilka miesięcy jeździli i pracowali z potencjalnymi klientami - wszystko po to by wyłapać przyszłe wymagania, które będzie musiał spełnić nowy model.

- Nasi klienci w ogromnym stopniu przyczynili się do stworzenia craftera nowej generacji. To dzięki ich współpracy powstał finalnie niezwykle funkcjonalny samochód. Przykładem może być fakt, że drzwi przesuwne nowego auta zamykają się o 3 sekundy szybciej niż w przypadku konkurencji - powiedział nam Tonder. Czy to takie ważne?

Przedstawiciel VW posłużył się przykładem firmy kurierskiej, w której drzwi są średnio otwierane 200 razy dziennie. Po szybkim rachunku wychodzi, że w przypadku nowego craftera zysk wynosi 600 sekund (10 min.) dziennie. 220 dni pracy w ciągu roku pomnożone przez 10 min. daje 2200 minut czyli ponad 36 godzin. - A załóżmy, że firma ma 100 takich pojazdów? - pyta Tonder.

Volkswagen crafter / dziennik.pl

Nowy crafter - 4 modele bazowe, 3 długości i 3 wysokości nadwozia

Nowy volkswagen crafter ma być też niedościgniony pod względem dowolności konfiguracji. Po raz pierwszy w historii ten model oferuje tak wiele możliwości łączenia jednostek napędowych, przekładni oraz rodzajów napędu dla wszystkich wersji nadwozia. W trakcie premiery konstruktorzy zapewniali o ponad 400 osiągalnych wariantach.

Zdaniem ludzi z VW nowy crafter pod względem długości oraz pojemności przestrzeni ładunkowej, crafter przewyższa zarówno swojego poprzednika, jak i konkurentów.

Volkswagen crafter / Volkswagen

Volkswagen przewiduje 3 rodzaje napędu (na przód, na tył oraz na cztery koła 4MOTION). Będą też trzy długości tego auta: L3 - 5,99 m (zmieści 4 europalety), L4 - 6,8 m i największa L5, która połknie 6 europalet ma aż 7,32 m (dla porównania zwykły volkswagen golf ma niecałe 5 m długości). Dodatkowo, wersja furgon będzie miała trzy odmiany wysokości dachu.

Transfer nowych technologii z drogich osobówek

Nowego craftera wyróżnia też wyposażenie i technologie znane do tej pory jedynie w świecie samochodów osobowych i to często tych droższych. Dzięki elektromechanicznemu układowi kierowniczemu, który w tej klasie pojazdów zastosowano po raz pierwszy, nowy dostawcza VW może być wyposażony w dużą liczbę systemów wspomagania kierowcy - czynnych, takich jak ESP ze stabilizacją toru jazdy przyczepy, adaptacyjny tempomat ACC, system automatycznego hamowania po kolizji, system korekty toru jazdy w przypadku bocznych podmuchów wiatru (opcjonalny), asystent manewrowania z przyczepą i wiele więcej...

Volkswagen crafter / Volkswagen / HENNING SCHEFFEN PHOTOGRAPHY

Także systemów z zakresu bezpieczeństwa biernego jest mnóstwo m.in. poduszki powietrzne z przodu, boczne oraz kurtynowe dla kierowcy i pasażerów. Lista obejmuje również kamerę cofania, czujniki parkowania oraz system ostrzegania o ruchu za pojazdem. Reflektory w technologii LED potrafią doświetlać zakręty. Z pokładu craftera będzie można także korzystać z internetu.

Silnik jeden, ale o czterech poziomach mocy

Specjalnie dla nowego craftera stworzono nowy silnik 2.0 TDI (EA288 Commercial), który będzie dostępny w czterech wariantach mocy - 102 KM, 122 KM, 140 KM oraz najmocniejszy TDI biturbo o mocy 177 KM. Do wyboru będą też różne rodzaje skrzyń biegów.

Volkswagen crafter / dziennik.pl

Współczynnik oporu powietrza Cx nowego craftera wynosi 0,33. W ocenie inżynierów VW jest najlepszy wynik w tej klasie samochodów. Aerodynamiczny kształt sprawi, że auto będzie ciche i ekonomiczne.

W Polsce przedsprzedaż nowego craftera rozpocznie się w grudniu 2016 roku. Od połowy 2017, nowy dostawczy VW będzie oferowany w wersjach z napędem na 4 koła 4MOTION (z silnikiem montowanym poprzecznie) oraz napędem na oś tylną (z silnikiem montowanym podłużnie).

Volkswagen crafter z nowej fabryki pod Wrześnią

Dla nowego craftera zbudowano nową fabrykę w Białołężycach pod Wrześnią - szacuje się, że zainwestowano tam ok. 3,4 mld zł (około 800 mln euro). Obiekt ten jest drugim miejscem produkcji Volkswagenów w Polsce; pierwszy jest zlokalizowany w Antoninku pod Poznaniem (tylko tam powstaje caddy), gdzie działa już od ponad 20 lat. Zakład, w którym będzie produkowany crafter, zajmuje powierzchnię blisko 220 hektarów, co odpowiada powierzchni około 300 boisk piłkarskich.

Volkswagen crafter / dziennik.pl

Na lakierni zamontowano największy na świecie robot o długości ok. 7 m, który wjeżdża do wnętrza nadwozia by pokryć je lakierem. Zakład we Wrześni będzie miał wskaźnik automatyzacji na poziomie 65-70 proc. na obszarze spawalni, gdzie będzie pracować 437 robotów.

Volkswagen Poznań jest obecnie największym pracodawcą w regionie, zatrudniającym w swoich zakładach ponad 8 tys. pracowników. W 2017 roku ma zatrudniać blisko 9,5 tys. osób, z tego ponad 2 tys. w zakładzie we Wrześni. Planowane zatrudnienie w 2018 roku przekroczy 10,3 tys., ponad 2,8 tys. pracowników stanowić będzie załoga nowej fabryki.

Wzrost zatrudnienia ma dotyczyć miejsc pracy nie tylko w nowej fabryce, ale także w dotychczasowych zakładach Volkswagen Poznań. Do koncernu należy fabryka w poznańskiej dzielnicy Antoninek, zlokalizowana w dzielnicy Wilda odlewnia, oraz wybudowany w Swarzędzu zakład zabudów specjalnych.