Land Rover jest już gotowy do premiery nowego Discovery. Na dowód brytyjski producent ujawnił pierwsze zdjęcia nowego dzieła. To będzie już piąta generacja tego modelu nazywanego w środowisku off-roadowców "dyskoteką". Przypominamy, że historia modelu discovery rozpoczęła się pod koniec lat 80. Założyciela sagi produkowano w latach 1989-98 i był to pierwszy nowy typ pojazdu brytyjskiej marki od 1970 roku, kiedy to na rynku pojawił się model Range Rover.

Land Rover Discovery / Land Rover

Discovery piątej generacji przedstawiane jest jako ekstremalnie wszechstronne i uniwersalne auto. Na pokład zabierze siedem osób. Oficjalną premierę zapowiedziano na 28 września, czyli tuż przed salonem samochodowym w Paryżu.

Land Rover Discovery / Land Rover

